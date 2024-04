Malte Zierdens Hündin wird gebissen: So kurios reagiert der Influencer

Malte Zierden (31) berichtete auf Instagram von einem Angriff auf Hündin "Ma" - und davon, wie kurios er auf den Angriff reagierte. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Am Abend meldete sich der Wahl-Hamburger via Instagram bei seinen rund 894.000 Followern - und berichtete: "Ein fremder Hund hat sie im Park ohne Vorwarnung angegriffen. Wir kommen jetzt gerade vom Tierarzt."

Die Vierbeinerin hatte eine ordentliche Wunde davongetragen, die nun mit Salbe versorgt werden musste. "Weil sie das so stresst, haben wir dafür ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver entwickelt", verriet Malte. Währenddessen war zu sehen, wie Freundin "Phia" (26) die Patientin mit etwas Leckerem ablenkte.

Anschließend kam der 31-Jährige auf das zu sprechen, was ihn eigentlich beschäftigte: "Ich habe das gesehen, als 'Ma' gebissen wurde. Das ging superschnell. 'Ma' ist einfach an dem Hund vorbeigelaufen, der ist auf sie drauf, hat zugebissen und direkt wieder losgelassen."

Die Fellnase habe vor Schmerzen und Angst angefangen zu quieken. "Und was mache ich in diesem Moment? Ich gucke den entsetzten Besitzer an und sag einfach: 'Tschuldigung.' Ich bin so unfassbar dumm", konnte er es selbst nicht glauben.

Er könne in Stresssituationen "einfach nicht richtig reagieren", verdeutlichte der Influencer. "Wenn mir die Mandeln rausoperiert werden müssten, ich (...) aufwachen würde und mir versehentlich der Arm amputiert worden wäre, würde ich mich höchstwahrscheinlich bei dem Arzt für den Mehraufwand entschuldigen."