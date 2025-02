Süße News bei Malte Zierden und Freundin Phia: "Endlich ne richtige Familie"

Malte Zierden (32) und Freundin Sophia "Phia" Quantius (26) haben ihren Followern am gestrigen Dienstag süße Neuigkeiten verkündet. © Instagram/maltezierden

Die freudigen Nachrichten verkündeten die beiden ihren Fans am Dienstagabend bei Instagram. Mit den Worten: "Leute, wir haben euch etwas Klitzekleines verheimlicht" leiteten sie die Neuigkeiten ein.

Wer jetzt aber dachte, dass Phia möglicherweise schwanger sein könnte, sah sich getäuscht - stattdessen gibt es im Hause Zierden/Quantius tierischen Nachwuchs: "Wir sind zweifache Hundeeltern", offenbarten die beiden Hamburger stolz.

Neben Hündin "Ma" ist demnach noch eine weitere Fellnase bei den beiden eingezogen, die aufgrund eines Tattoos auf ihrem Bauch auf den ungewöhnlichen Namen "1307" hört und von den beiden lediglich "13" genannt wird.

"Als sie klein war, haben wir sie aus einem Kriegsgebiet evakuiert. Ich habe sie gerettet und sie hat sich so in mich verliebt, dass sie mich als ihre Entenmama angenommen hat. Ich kann tun und lassen, was ich will, ich bin sie nicht mehr los geworden", verdeutlichte der passionierte Tierschützer.