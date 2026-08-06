Tierschützer sind entsetzt: Petition soll geplantes "Tierversuchsgesetz" stoppen

Hamburg - Ein Gesetz, das die Hürden für Tierversuche verringert und gleichzeitig das ohnehin schon große Leid von Labortieren noch einmal steigert? Genau das sehen Tierschützer in dem von der Bundesregierung geplanten neuen "Tierversuchsgesetz".

Tierschützer gehen aufgrund eines geplanten Gesetzes für Tierversuche auf die Barrikaden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ihre Argumentation: Dadurch, dass das neue Gesetz losgelöst vom Tierschutzgesetz gelten soll, könnte zukünftig erlaubt sein, was heute noch verboten ist - für Millionen Tiere drohe eine "massive Verschlechterung ihres ohnehin schon unzureichenden rechtlichen Schutzstatus".

Konkret befürchten die Tierschützer unter anderem eine Legalisierung des systematischen Tötens sogenannter "Überschusstiere" aus wirtschaftlichen Gründen oder die Erleichterung von Qualzucht sowie betäubungslosen Eingriffen, Amputationen und Tötungen.

Aus diesem Grund hat sich ein großes Bündnis aus verschiedenen Organisationen, darunter der Ärzte gegen Tierversuche e.V., der Deutsche Tierschutzbund, Team Tierschutz und PETA, formiert. Ihr Ziel: Das geplante Gesetz stoppen!

Mit einer Bundestagspetition wollen die Tierschützer erreichen, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema befasst und sie ihre Kritik im nächsten Schritt persönlich vortragen können.