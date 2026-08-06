Tierschützer sind entsetzt: Petition soll geplantes "Tierversuchsgesetz" stoppen
Hamburg - Ein Gesetz, das die Hürden für Tierversuche verringert und gleichzeitig das ohnehin schon große Leid von Labortieren noch einmal steigert? Genau das sehen Tierschützer in dem von der Bundesregierung geplanten neuen "Tierversuchsgesetz".
Ihre Argumentation: Dadurch, dass das neue Gesetz losgelöst vom Tierschutzgesetz gelten soll, könnte zukünftig erlaubt sein, was heute noch verboten ist - für Millionen Tiere drohe eine "massive Verschlechterung ihres ohnehin schon unzureichenden rechtlichen Schutzstatus".
Konkret befürchten die Tierschützer unter anderem eine Legalisierung des systematischen Tötens sogenannter "Überschusstiere" aus wirtschaftlichen Gründen oder die Erleichterung von Qualzucht sowie betäubungslosen Eingriffen, Amputationen und Tötungen.
Aus diesem Grund hat sich ein großes Bündnis aus verschiedenen Organisationen, darunter der Ärzte gegen Tierversuche e.V., der Deutsche Tierschutzbund, Team Tierschutz und PETA, formiert. Ihr Ziel: Das geplante Gesetz stoppen!
Mit einer Bundestagspetition wollen die Tierschützer erreichen, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema befasst und sie ihre Kritik im nächsten Schritt persönlich vortragen können.
Malte Zierden ruft zu Teilnahme an Petition gegen geplantes Gesetz auf
Petition durchbricht nach Aufruf von Malte Zierden wichtige Schallmauer
Bei ihrem Vorhaben haben die Tierschützer prominente Unterstützung. Influencer Malte Zierden (33), der allein auf Instagram mehr als 1,3 Millionen Follower hat, rief am Mittwochabend auf seinem Kanal zur Teilnahme an der Petition auf.
Um zu unterstreichen, wie wichtig das ganze Thema ist, erzählte der Wahl-Hamburger von einem Experiment, das 2021 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt worden sei - und in dem Hunde mehrere Tage lang gequält worden seien, um zu einem Medikament zu forschen, das bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt sei.
"Das hier ist keine 'normale' Petition, sondern eine richtige Bundestagspetition. Wenn sie genug Stimmen hat, kommt die Politik nicht an ihr vorbei! Wir können hiermit wirklich etwas für diese Tiere verändern", appellierte der 33-Jährige an seine Community.
Und der Aufruf zeigte Wirkung: Noch am Abend konnte Malte vermelden, dass die Zielmarke von mindestens 30.000 Unterschriften geknackt worden sei. "Ihr seid wahnsinnig!", jubelte der Influencer. Heißt auch: Die Politik wird sich mit der Petition beschäftigen müssen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa