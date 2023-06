"Was ist nur aus dir geworden?" Malte Zierden löffelt "Kacki" von der Straße

Mit einem winzigen Plastiklöffel kratzte Malte Zierden Mas Ausscheidungen von der Straße. © Screenshot/Instagram/maltezierden

Es ist ein Grauen jedes Hundebesitzers: Giardien. Mikroskopisch kleine Parasiten, die sich meist durch Erbrechen und Durchfall äußern und zu ernsthaften Entwicklungsstörungen führen können. Gerade junge Tiere sind anfällig für eine Infektion.

Jetzt hat es auch die etwa zweijährige Mischlingsdame "Ma" getroffen. Die Hündin von Malte Zierden und Freundin Sophia "Phia" Quantius (25) leidet seit einen paar Tagen unter "hart[em] Durchfall", wie die 34-Jährige auf Instagram mitteilte.

Und als wäre das für beide Parteien nicht schon unangenehm genug, musste Malte für die genaue Diagnose beim Tierarzt im wahrsten Sinne des Wortes Mas Ausscheidungen - oder wie er es nennt, "Kacki" - mithilfe von Pröbchen-Behältern von der Straße und mitten im Park von der Wiese löffeln.

Wie der "letzte Creep" habe er dabei ausgesehen. Durchaus Momente, in denen der selbst ernannte Anti-Influencer seine Lebensentscheidungen hinterfragt: "Malte, was ist nur aus dir geworden? Warum chillst du nicht in Malibu und trinkst ein paar Cocktails und verkaufst deinen Arsch an irgendwelche Firmen?"