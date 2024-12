Mann soll Lotto-Chico mit Waffe bedroht haben! Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kürsat Yildirim (44), besser bekannt als Lotto-Chico, wurde von einem Mann in Dortmund bedroht und beleidigt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Dortmunder Polizei am Dienstag mitteilte, hielt sich Chico am Montag gegen 17.30 Uhr in seinem Porsche auf einem Parkplatz an der Schützenstraße auf.

Laut der Bild hatte der 44-Jährige zuvor einen Lottoschein ausgefüllt: "Ich hatte richtig gute Laune, habe noch ein paar Fans getroffen und Fotos gemacht. Dann stieg ich in meinen Porsche, wollte mich mit Freunden treffen."

An der Ampelkreuzung dann der Schock: Durch das offene Fahrerfenster rief plötzlich ein Mann, der in einem Golf saß, Chico üble Beleidigungen zu.

Anschließend bedrohte der Tatverdächtige Chico mit einem unbekannten Gegenstand. Der Lotto-Millionär ist sich sicher, dass es sich dabei um eine Waffe gehandelt hat! Chico wollte flüchten, doch der Mann fuhr ihm hinterher.

Als die Autos wieder stoppen mussten, beschimpfte er Chico erneut, trat sogar einmal gegen die Fahrertür.