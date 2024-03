Er soll 15-Jährige begrapscht haben: Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Marc Terenzi (45) muss sich in dieser Woche wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. © IMAGO / Eventpress

Terenzi habe gegen einen im Vorjahr erlassenen Strafbefehl Einspruch eingelegt, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Borna bei Leipzig.

Zu dem Termin am Donnerstag (9 Uhr) wolle sein Mandant persönlich erscheinen, sagte Rechtsanwalt Andreas Hohnel am Montag auf Anfrage. "In dem Verfahren geht es um einen angeblichen Griff an den Po der Jugendlichen."



Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich nach Angaben des Rechtsanwalts um die Tochter einer ehemaligen Lebensgefährtin des Sängers. Als der Übergriff geschehen sein soll, war das Mädchen 15 Jahre alt.

Medienberichten zufolge soll der 45-Jährige auch nach der Trennung von der Frau im Jahr 2019 in Kontakt mit der Jugendlichen getreten sein.