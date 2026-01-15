Nach Krebsdiagnose: Schauspieler Marcus Gilbert ist tot

Surrey (Großbritannien) - Der britische Schauspieler Marcus Gilbert, bekannt aus den Filmen "Rambo III" (1988) und "Riders" (1993), ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Marcus Gilbert (1958-2025), hier in seiner Rolle als Springreiter Rupert Campbell-Black im Film "Riders" (1993). © Instagram/theauthenticmarcusgilbert

Damit verlor er den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs drei Jahre nach Diagnose, schreibt The Sun.

Zuerst hatte eine Fanseite seinen Tod auf Facebook publik gemacht.

Demnach ist Marcus Gilbert bereits am Sonntag gestorben.

"Wir werden gemeinsam mit seinen vielen Fans weltweit um ihn trauern und uns an die Freude erinnern, die er uns auf der Leinwand und persönlich bereitet hat. Ruhe in Frieden, Marcus", schreiben die Fans.