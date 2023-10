Mareile Höppner spricht über Stalker: "Er schickte mir vergiftetes Essen"

Hamburg - Seit Jahren steht Mareile Höppner (46) als Moderatorin vor der Kamera, moderiert "Extra - Das RTL-Magazin" und ab und an auch bei "stern TV". Doch der Promi-Status hat auch seine Schattenseiten.

Mareile Höppner (46) bekam von RTL sogar einen Security-Mann. © RTL

Nun hat die gebürtige Hamburgerin etwas verraten, was wohl kaum jemand weiß: Sie hatte jahrelang einen Stalker!

Gegenüber Bild berichtete sie erstmals von der schlimmen Erfahrung. Damals sei sie Ende 20 gewesen und habe noch als Wettermoderatorin bei RTL gearbeitet.

"Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste. Das war furchtbar", erinnert sich die heute 46-Jährige.

Der Unbekannte habe sie sogar bis in die Redaktion verfolgt. "Er hat sich als Blumen-Kurier verkleidet und kam so zu RTL Nord rein", schildert Mareile. "Ich war wirklich in Panik und verschreckt, habe es als ernste Bedrohung empfunden. Der Stalker war die ganze Zeit präsent."

Als es besonders schlimm wurde, habe der Sender ihr sogar einen Security-Mann zur Seite gestellt. Ihr Verfolger sei daraufhin zunächst von der Bildfläche verschwunden.