Mareile Höppner überrascht mit süßem Knutsch-Foto: "Danke für alles"

Moderatorin Mareile Höppner (45) postete am Freitagmorgen ein süßes Knutsch-Foto mit ihrem Freund Florian - und machte ihm eine Liebeserklärung. © Fotomontage: Instagram/mareilehoeppner_official

Auf dem Schnappschuss, den die 45-Jährige in ihrer Story postete, ist zu sehen, wie Mareile und Freund Florian sich einen dicken Schmatzer geben. Dazu schrieb sie: "You and me. Danke für alles - heute und morgen."

Was für eine süße Liebeserklärung, die bei der gebürtigen Hamburgerin absoluten Seltenheitswert hat. Für gewöhnlich gibt die Moderatorin nicht so viel aus ihrem Privatleben preis.

Was bekannt ist: Mit Partner Florian ist die Journalistin bereits seit einigen Jahren zusammen, die beiden wohnen in Berlin. Als Regisseur und Produzent ist der neue Mann an Mareiles Seite ebenfalls beim Fernsehen tätig.

Zuvor war die Wahl-Berlinerin seit 2006 mit Arne Schönfeld verheiratet, die beiden bekamen im November 2010 den gemeinsamen Sohn Jakob (12).

Im Oktober 2019 machte Mareile schließlich öffentlich, dass die beiden bereits seit zwei Jahren getrennt lebten. Offiziell geschieden ist das Ehepaar allerdings bis heute nicht, und laut der 45-Jährigen ist das auch nicht zeitnah geplant.