Margot Robbie überraschend cool: Nicht-Nominierung "kein Grund, traurig zu sein"

"Barbie" Margot Robbie (33, r.) und "Ken" Ryan Gosling (43, l.). © Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Aus dem gesamten Cast von Barbie haben nur die Nebendarsteller Ryan Gosling (43) und America Ferrera (39) eine Chance, einen Oscar zu gewinnen.

Diese beiden hatten deshalb bereits Kritik an der Nicht-Nominierung von Hauptdarstellerin Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig (40) geäußert.

Die australische Schauspielerin selbst hat nun überraschend gelassen reagiert. Eine Sache störe sie allerdings doch gewaltig.

"Es gibt keinen Grund, sich deshalb traurig zu fühlen, wenn man so gesegnet wurde", sagte die 33-Jährige einem "Deadline"-Bericht zufolge im Rahmen eines Auftritts in Los Angeles am Dienstag.

Anstatt einem Oscar nachzutrauern, konzentriere sie sich vielmehr auf die Erfolge, die der Blockbuster bereits eingeheimst hat, darunter acht Nominierungen bei den Academy Awards.

"Wir wollten etwas machen, was die Kultur beeinflusst, das einen Einfluss hat. Und das hat es in einer Art und Weise bereits getan, wie wir es uns niemals erträumt haben. Das ist wahrlich die größte Belohnung", betonte Robbie.