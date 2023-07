Mark Forster besingt die ewige Sehnsucht: Neue Single "Genug" erschienen

Das neue Album des Sängers erscheint am 20. Oktober. © Frank Hammerschmidt/dpa

Lange war der Popsänger in der Versenkung verschwunden, ließ auch in den sozialen Medien kaum etwas von sich hören. Ende April hatte der 40-Jährige gar alle Fotos auf Instagram gelöscht, um dann die frohe Botschaft an seine Fans zu verkünden: Ein neues Album steht in den Startlöchern!

"Supervision" heißt Mark Forsters nunmehr sechste Langspielplatte und soll am 20. Oktober dieses Jahres erscheinen. Die erste Single "Wenn du mich vergisst" hatte niemand geringeren als Kontra K (36) mit im Gepäck, Deutschlands wohl bekanntesten "Kopf hoch, du schaffst es"-Rapper.

Textlich setzt Forster in "Genug" auf Bewährtes, gibt sich tiefgründig und dichtet Zeilen, die sich auch gut auf der Facebook-Pinnwand oder im WhatsApp-Status machen.

Konkret, oder zumindest vage - wie gewohnt bleiben die Lyrics etwas luftig -, geht es in dem neuen Song um unerfüllte Sehnsucht.

"Du warst mal hier / doch irgendwas zog dich raus", singt der "The Voice"-Star, um dann auch gleich den Grund für das Verschwinden der Liebsten zu liefern: "Weil du Feuer liebst". Ach so! So geht es in bekannter Forster-Manier weiter, es wird gelacht, geweint, geliebt und - selbstverständlich - getanzt.