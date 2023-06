Mark Forster löscht alle Fotos auf Instagram: Das steckt dahinter

Gute Nachrichten für die Fans: Mark Forster (40) war in seiner Auszeit fleißig und hat neue Songs produziert. © Frank Hammerschmidt/dpa

Um gleich alle Befürchtungen zu zerstreuen: Nein, Mark Forster hat nicht vor, einfach so in der Versenkung zu verschwinden. Ganz im Gegenteil, mit der Aktion will der 40-Jährige auf seine neue Platte aufmerksam machen!

"Hab ein neues Album gemacht. Und sonst nix", lässt Forster ganz lapidar die Bombe platzen. Auf dem einzigen Foto, das noch auf seinem Account zu finden ist, sitzt der Musiker barfuß und in kurzer Hose umgeben von Instrumenten im Studio.

Auf 15 brandneue Stücke dürfen sich seine Anhänger demnach freuen. Wann die neuen Songs erscheinen sollen, behält Mark Forster noch für sich.

Doch ganz so lange zappeln lassen will der "The Voice of Germany"-Star seine Fans auch nicht. "Fünf davon zeige ich Euch vor dem Release. Drehen jetzt fleißig Videos", verspricht der Sänger.

Mark Forsters letztes Album "Musketiere" erschien im Jahr 2021. Seither war es recht still geworden um den Ehemann von Lena Meyer-Landrut (32). In den sozialen Medien gab es nur wenig Lebenszeichen, seine für 2023 geplante Arena Tour verschob der überzeugte Cap-Träger auf das kommende Jahr.



"Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt bisschen esoterisch, I know", hatte der Wahlberliner seine Auszeit Mitte April begründet. Auf diese etwas kryptischen Worte ließ er damals noch die Ankündigung fallen, er arbeite "im Stillen" an einem neuen Projekt.