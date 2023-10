Mark Forster wird deutlich: "Ich finde die AfD furchtbar"

Berlin - Mark Forster (40) is zurück. Der 40-Jährige gab sich im Interview mit dem "Stern" jetzt sehr offen. Er sprach über seine politische Einstellung und wie er zur mentalen Gesundheit steht.

Der 40-Jährige wird im kommenden Frühjahr auf große Arena-Tour gehen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Fans von Sänger Mark Forster mussten lange auf ein neues Album ihres Lieblingssängers warten.

Zeitgleich zur Veröffentlichung von "SUPERVISION" gab der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (32) ein sehr privates Interview mit dem "Stern".

Themen waren vor allem die mentale Gesundheit und seine politische Einstellung.

Wie der 40-Jährige offen und ehrlich zugab: "Ich war mal in Therapie". Ein Thema, was heutzutage immer noch viel zu sehr in den Hintergrund rückt. Mark Forster sagte zudem weiter: "Ich würde jedem empfehlen, das auch zu tun." Jeder sollte das "prophylaktisch machen wie einen Zahnarztbesuch".

Der Sänger gab zudem offen und ehrlich zu, dass er zu viel in seinem Leben nachdenke. Die Therapie habe ihm ein klein wenig geholfen, damit besser umzugehen.

Außerdem sei es Familien und Freunden meist nicht möglich, bei jedem Problem zu helfen und somit kann er jedem einen Besuch beim Therapeuten nur wärmstens empfehlen.