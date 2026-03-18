Mark Forsters Liebesgeständnis: Für diesen deutschen Mega-Star schwärmte er früher

Berlin - Mark Forster (43) ist eher für seine Zurückhaltung bekannt – doch jetzt spricht der Sänger ganz offen über einen früheren Schwarm.

Mark Forster (43) gestand Sarah Connor (45) seine frühere Schwärmerei – doch die Pop-Sängerin zeigte wenig Begeisterung. © Bildmontage: Frank Hammerschmidt/dpa, Sina Schuldt/dpa

Im Podcast "Take Me Späti" verrät Forster, dass er sich im Laufe seines Lebens zwar öfter verliebt habe – allerdings nicht "so richtig madly in love". Dafür sei er schon häufiger "mikroverliebt" gewesen.

Auf die Frage nach seinem Celebrity-Crush von damals wird der Musiker überraschend konkret: Er habe lange für Sarah Connor (45) geschwärmt. Und nicht nur das: Als sich die beiden später in der Jury der Castingshow "The Voice of Germany" näher kennenlernten, sprach er seine Gefühle offen an.

Die Reaktion? Ernüchternd. Der Sängerin schien es "scheißegal" zu sein. Für den 43-Jährigen heute kein Drama mehr – im Gegenteil: Er nimmt die Abfuhr mit Humor. Rückblickend meint er selbstironisch, er sei einfach "so weit weg von ihrem Typ" gewesen.

In Sachen Liebe bleibt Mark Forster ohnehin entspannt. Sein Rat: Kein Stress – vieles brauche einfach Zeit.