Abrechnung zwischen CDU und AfD bei "Markus Lanz": "Sind Sie in Falle getappt?"

Hamburg/Berlin - Es war ein politischer Paukenschlag im Deutschen Bundestag: Am Mittwoch ist ein Asylantrag der Union mithilfe von AfD-Stimmen angenommen worden. Die Empörung von SPD und Grünen war dementsprechend groß, es gab zahlreiche Vorwürfe über eine gefallene Brandmauer. Kein Wunder also, dass Markus Lanz (55) am Abend in seiner Sendung über die aufsehenerregende Entscheidung sprach.