Als Finanzminister auf Gehalt von Markus Lanz anspielt, muss Publikum lachen

Hamburg - Am Mittwochabend blickte Markus Lanz (56) im ZDF auf sein Jahr 2025 zurück. Mit dabei war unter anderem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (47, SPD ), der mit einer Aussage das Publikum belustigte.

Im Jahresrückblick stichelte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (47, SPD, r.) gegen Gastgeber Markus Lanz (56). © ZDF/Markus Hertrich (2)

Die Steilvorlage dafür hatte der Gastgeber selbst geliefert, als er vom Sozialdemokraten wissen wollte, ob es Steuererhöhungen geben wird.

Klingbeil konterte daraufhin mit einer scherzhaften Gegenfrage: "Sie haben Angst vor Steuererhöhungen für Reiche?", machte er eine Anspielung auf das hohe Jahresgehalt des Moderators (rund zwei Millionen Euro für 2025) und sorgte damit bei den Besuchern für Lacher.

Zum Vergleich: Der Finanzminister liegt einschließlich der Bundestagsdiät bei rund 412.000 Euro brutto jährlich.

Lanz erklärte sofort zur Rechtfertigung: "Nein, gar nicht! Ich bitte Sie! Ich zahle das alles gern. Es ist alles völlig in Ordnung. Es ist nicht das Thema, man will es nur wissen", stellte er klar und fügte noch hinzu: "Mein Job ist, für die Leute zu fragen."