Als Gast erschreckendes Beispiel aus russischem Schulbuch nennt, reagiert Markus Lanz sofort

Am Mittwochabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit dem russischen Journalisten Andrey Gurkov (66). © Montage: ZDF/Cornelia Lehmann (2)

Von ihm wollte der Moderator wissen: "Diese Begeisterung für Krieg. Die Tatsache, dass man Krieg sozusagen zur DNA eines Staates macht und er identitätsstiftend wird, ist das etwas, was wir immer noch nicht wirklich verstanden haben?"

Klipp und klar sagte der in Moskau geborene Journalist: "Absolut. [...] Schon in der Sowjetzeit wurden wir Russen so erzogen, dass wir die ultimative Siegernation sind und Putin hat das jetzt an die Spitze getrieben. Wir Russen sind in den Kriegen immer die Helden. Wir sterben dort auch den Heldentod, aber am Ende sind wir die glorreichen Sieger."

Zur Veranschaulichung seiner Aussage brachte der Publizist ein erschreckendes Beispiel aus dem Bildungssystem der Großmacht vor. "Ein 25-jähriger Offizier, der bis zuletzt gekämpft hat, wird gefeiert dafür, dass er - als er schwer verwundet gefangen genommen werden sollte - die Granate gezündet und sich und die Ukrainer getötet hat."