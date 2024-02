Als Karl Lauterbach spricht, ist Markus Lanz genervt: "Drehen uns im Kreis"

Hamburg/Berlin - Ein Stammgast kehrt zurück: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) war am gestrigen Donnerstagabend nach längerer Abwesenheit wieder in der Sendung von Markus Lanz (54) zu sehen - aus gutem Grund, wie der Moderator erklärte. Er wollte über die geplante Cannabis-Legalisierung diskutieren.

Daraufhin konkretisierte Lauterbach: "In der Regierung - auch in der SPD - gibt es noch ein paar Vorbehalte. Das gehört aber zum Geschäft dazu. Wir diskutieren in der Sache (...) und haben das Gesetz noch mal ein bisschen verändert."

"Das ist ehrlich gesagt nicht die Kampagne, die wir gemacht haben", erklärte Lauterbach. Bei der Kampagne, die das Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben und mit Jugendlichen getestet hätte, mache man in Jugendsprache auf die Gefährlichkeit von Cannabis aufmerksam.

Über die geplante Änderung machte die Bundesregierung bereits über die sozialen Netzwerke aufmerksam. Ein Instagram-Post aus dem vergangenen Jahr verkündete in Jugendsprache: "Bubatz wird legal". Eine Warnung vor der Droge gab es in diesem Zusammenhang nicht.

Lauterbach verteidigte im Gespräch seinen Standpunkt. © ZDF/Markus Hertrich

Ungeachtet dessen versuchte der SPD-Politiker anschließend erneut, seinen Standpunkt zu bekräftigen. Die Cannabis-Legalisierung solle junge Menschen vor dem Schwarzmarkt und extrem hohen Konzentrationen der Droge schützen.

Lanz will unterbrechen, sagte in genervtem Ton: "Herr Lauterbach, wir drehen uns im Kreis. Wir hören uns das jetzt zum fünften Mal an." Doch Lauterbach ließ sich in seinem Redefluss nicht stoppen und fuhr fort.

Die ganze Folge mit allen Aussagen kann in der ZDF-Mediathek angesehen werden.