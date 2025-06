Als Markus Lanz seinen Gast ermahnt, bekommt er prompt die Quittung dafür

Hamburg - Dieses Thema erhitzte die Gemüter: Am Dienstagabend sprach Markus Lanz (56) über das Vorgehen Israels im Nahostkonflikt. Ein Schwerpunkt war dabei der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, wo zuletzt immer wieder Dutzende Palästinenser in der Nähe von Hilfszentren getötet worden sind. In der Diskussion über das Vorgehen der Armee geriet der Moderator mit dem geladenen Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter (61, CDU) aneinander.