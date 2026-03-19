Als Politiker enorme Hotelkosten anspricht, ist Markus Lanz fassungslos: "Wer wohnt da?"

Hamburg - "Links diskutiert mit Links", hatte Markus Lanz (56) am Mittwochabend seine Sendung überschrieben. Darin begrüßte er dieses Mal nur zwei Gäste - die Linken-Chefin Ines Schwerdtner (36) und den Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (51, SPD ). Letzterer machte den Moderator mit einer enormen Geldsumme neugierig.

Mit einem immensen Betrag überraschte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (51, SPD, r.) den Moderator Markus Lanz (56). © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

So berichtete der Politiker von dem Kernproblem, dass noch immer über 40.000 Menschen in öffentlichen Einrichtungen der Hansestadt leben würden, weil es einen angespannten Wohnungsmarkt gebe.

"Es wird zwar mehr abgeschoben - das ist zum Gesetzesvollzug auch notwendig. Es kommen auch weniger [...]. Aber Fakt ist, dass in den Städten, wo der Wohnungsmarkt-Druck so groß ist, noch ganz viele in öffentlich-rechtlicher Unterbringung sind. Deswegen ist es nochmals schlimmer, dass der Bund uns hier mit den Kostenfolgen zunehmend alleine lässt", beklagt Dressel.

Der Gastgeber hakte nach: "Wie viel geben Sie als Stadtstaat dafür aus?" Sein Gegenüber: "Ein hoher dreistelliger Millionenbetrag." Gleichzeitig müssten 30 Millionen Euro an Hotelkosten gezahlt werden. "Nichts ist so teuer wie Hotelunterbringung."

Lanz konnte es nicht fassen: "Sie haben 30 Millionen für Hotelunterbringung gezahlt? Wer wohnt da?", fragte er völlig erstaunt, woraufhin Dressel sagte: "Auch Flüchtlinge." Er ergänzte: "Unser Ziel ist natürlich, dass wir Hotelunterbringungen auch reduzieren können."