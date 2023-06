Angela Lanz hat einen neuen Partner: Er ist 20 Jahre jünger als ihr Ex Markus

Nach zwölf Jahren Ehe und 15 Jahren Beziehung gaben Angela (41) und Markus Lanz (54) im Februar 2023 ihre Trennung bekannt. © picture alliance / dpa

Nach 15 Jahren Beziehung und davon zwölf Jahren Ehe hatte das Paar im Februar 2023 das Liebes-Aus bekannt gegeben. Nun, kein halbes Jahr später, hat zumindest bei Angela Amor bereits wieder zugeschlagen.

Nach Informationen der Bild soll die zweifache Mutter mit dem Hamburger Fitnesstrainer und Rugby-Spieler Fritz Grobien zusammen sein. Der Anfang 30-Jährige ist gutaussehend, durchtrainiert und sieht aus wie Markus Lanz - nur eben jünger!

Die Fitness-Trainerin soll ihren neuen Freund öfter in seiner Wohnung im Stadtteil Altona besuchen. Im Gegensatz zu ihrem schnieken Zuhause in Rotherbaum herrscht dort der genaue Gegensatz: Graffitis an den Wänden und eine eher alternative Bevölkerung.

Mittlerweile wird das frisch verliebte Paar auch immer häufiger zusammen gesichtet, sei es beim Sport oder beim Einkaufen.

Nach der Trennung von Markus Lanz ist Angela deutlich präsenter in der Öffentlichkeit unterwegs, vor allem auch mit ihrem Fitness-, Ernährungs- und Lifestyle-Tipps, die sie gemeinsam mit Bohlen-Ex Estefania Küster (43) auf diversen Social-Media-Kanälen veröffentlicht.