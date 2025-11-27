"Habe Rasierklinge genommen": Gast offenbart Markus Lanz schockierende Blut-Tat

Hamburg - Er kämpfte 491 Tage lang ums Überleben: Am Mittwochabend schilderte Eli Sharabi (53) im Gespräch mit Markus Lanz (56) seine qualvolle Zeit während der Hamas-Gefangenschaft. Dabei offenbarte der Gast dem Moderator eine erschreckende Verzweiflungstat.

Am Mittwochabend kam Markus Lanz (56, l.) mit der Ex-Hamas-Geisel Eli Sharabi (53) zusammen. © ZDF/Cornelia Lehmann

So erzählte Sharabi, wie stark der Hunger an seinem Körper zehrte. Über Wochen habe er lediglich einmal täglich Nahrung zu sich nehmen können.

"Wir beschlossen, dass wir etwas machen müssen, weil wir langsam schwindelig im Kopf werden", so der 53-Jährige.

Es folgte eine riskante Aktion: "Ich habe morgens eine Rasierklinge genommen, mir in die Augenbrauen geschnitten und das Blut über mein Gesicht laufen lassen", berichtet der Israeli. Er habe so getan, als sei er beim Klo-Gang im Flur zusammengebrochen.

Über die Reaktion der Terroristen sagte Sharabi: "Die waren natürlich schockiert, haben das ganze Blut in meinem Gesicht gesehen und jedem von uns dann ein halbes Pita-Brot pro Tag extra gegeben", erinnert sich der studierte Wirtschaftswissenschaftler. Nur so hätten sie es geschafft, nachts nicht jede halbe Stunde wegen des Hungers aufzuwachen.