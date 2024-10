Campino zu Gast bei "Markus Lanz": AfD und BSW "werden sich blamieren"

Hamburg - AfD und BSW verändern Deutschlands politische Landschaft dramatisch. Laut "Die Toten Hosen"-Sänger Campino (62) sollte man sich von den beiden Parteien jedoch nicht in Schrecken versetzen lassen.

Schriftstellerin Juli Zeh (50), die ebenfalls zu Gast in der Sendung war, äußerte sich ähnlich. Eine gesunde Streitkultur sei wichtig für eine funktionierende Demokratie, sagte sie.

Beiden Parteien bescheinigte er einen schlechten politischen Stil: "An der Seite stehen und hinpinkeln, wenn andere Leute versuchen, was hinzukriegen, das ist das Leichteste."

In der Mittwochabendausgabe von "Markus Lanz" rief der prominente Musiker zu mehr Gelassenheit im Umgang mit AfD und BSW auf.

In einer Demokratie sei man gut damit beraten, "eine Form von Kontroverse als einen Normalzustand" zu definieren und dann zu schauen, wie man damit umgeht, betonte die Autorin.

Als Campino von Lanz daran erinnert wurde, dass er mit seiner politischen Meinung schon des Öfteren angeeckt sei, konterte dieser trocken: "Mein Name triggert einfach gewisse Leute. Alles, was ich hier sage, kann gegen mich verwendet werden, und deshalb kann ich mich aber auch gleichzeitig frei machen, weil es mir eh scheißegal ist, was die Leute da denken."