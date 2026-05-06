CDU-Politiker warnt bei Markus Lanz: "Wir werden das nicht überleben"

Hamburg - Nach einem Jahr Schwarz-Rot erlebt Deutschland eine Koalition, die den großen Aufgaben ihrer Zeit nicht gewachsen ist. Doch wie soll es nun weitergehen? Bei " Markus Lanz " warnte CDU-Politiker Karl-Josef Laumann (68) eindringlich vor den Folgen einer Minderheitsregierung.

Eine Vertrauensfrage oder Minderheitsregierung lehne er kategorisch ab, sagte Karl-Josef Laumann (68, CDU, r.). © ZDF/Cornelia Lehmann

In der ZDF-Talkshow fand der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister ungewöhnlich scharfe Worte zu einem möglichen Koalitionsbruch.

Die Vertrauensfrage oder gar eine Minderheitsregierung seien "ganz sicher für Deutschland nicht gut", könnten Europa destabilisieren und sich für die Union existenzbedrohend auswirken. "Wir werden das nicht überleben", so der 68-Jährige.

Moderator Markus Lanz (57) reagierte darauf sichtlich beunruhigt: "Das ist ehrlich gesagt sehr ernüchternd, was Sie gerade sagen. Wie wollen Sie so Aufbruch erzeugen? Zuversicht? Zustimmung?"

Laumann antwortete: "Es muss jetzt einfach funktionieren. Man kann so eine Problematik nur überwinden, indem man schlicht und ergreifend regiert. Wir müssen jetzt einfach in den Arbeitsrhythmus kommen und die Reformen abarbeiten."

Lanz schien die Antwort zu irritieren. "Sie sind schon ein Jahr im Amt", sagte er fassungslos.