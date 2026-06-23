CSU-Vize überrascht bei Lanz mit Kritik an Markus Söder: "Eines Ministerpräsidenten nicht würdig"

Hamburg - Seit dem teils enttäuschenden Abschneiden der CSU bei den Kommunalwahlen in Bayern gärt es in der Partei. Am Montagabend diskutierten die Gäste bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz (57) über einen Brief, den CSU-Vize Manfred Weber (53) an Pfingsten an 600 Parteifunktionäre verschickt hatte sowie über die Selbstinszenierung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, 59).

CSU-Vize Manfred Weber (53) war am Montagabend zu Gast bei Markus Lanz (57). © ZDF/Markus Hertrich

In dem Pfingst-Schreiben, das viele als frontalen Angriff auf Söder verstanden hatten, forderte Weber einen Kurswechsel der Partei, mehr Substanz und einen geringeren Fokus auf Schlagzeilen und Klickzahlen.

"War der wahre Adressat des Briefes Markus Söder?", fragte Lanz den CSU-Politiker. Weber verneinte. Anlass für das Schreiben seien ausschließlich die schmerzlichen Verluste, selbst in ehemaligen CSU-Hochburgen, bei der Kommunalwahl gewesen.

Lanz hakte an dieser Stelle nach: "Und deswegen wollten Sie einen Putsch gegen Söder anzetteln?" Weber wies dies ebenfalls zurück und sagte, dass er mit dem fünfseitigen Schreiben deutlich machen wollte, dass es kein 'Weiter so' geben dürfe.

Doch der ZDF-Gastgeber ließ nicht locker und fragte am Höhepunkt eines hitzigen Schlagabtausches: "Ist Markus Söder auserzählt?"

Weber blockte zunächst, lobte die Verdienste des CSU-Ministerpräsidenten, um dann jedoch dessen Inszenierung auf sozialen Medien, etwa beim Döneressen, mit harschen Worten zu kritisieren: "Ich fand, das war eines Ministerpräsidenten dann auf die Dauer nicht würdig."