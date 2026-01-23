"Wow!": Als Gast über diese Angst von Putin spricht, ist Markus Lanz baff

Hamburg - Es war ein aufsehenerregendes Zusammentreffen: Kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine empfing Kreml-Chef Wladimir Putin (73) den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) an einem absolut überdimensionalen Tisch. Das Möbelstück sorgte im Netz für viel Spott und offenbarte eine Furcht, die Markus Lanz (56) am Donnerstagabend in seiner Sendung thematisierte.

In seiner Sendung erfuhr Markus Lanz (56, l.) von Ex-Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (55, SPD), dass der Kremlchef große Angst vor einer Corona-Infektion besitzt. © ZDF/Cornelia Lehmann

"Warum dieser absurd lange Tisch?", wollte der ZDF-Moderator den Grund herausfinden, woraufhin der geladene Ex-Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (55, SPD) erklärte: "Putin hatte eine Heidenangst vor Covid. Leute, die sich mit ihm treffen wollten, mussten zwei Wochen in Quarantäne."

Lanz war überrascht: "So eine Art von Ängstlichkeit erwartet man doch eigentlich nur von so einem weichen Europäer."

Direkt ergriff ein weiterer Gast das Wort: "Wenn man zu einer Veranstaltung mit Putin geht, muss man heute noch einen Covid-Test machen", berichtete der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen (49), woraufhin der Moderator verdutzt nachhakte: "Bis heute?"

Der Journalist führte weiter aus: "Bei der Jahresendpressekonferenz mussten alle, die da hingehen, einen Covid- und einen Grippe-Test machen."

Angesichts dieser Sicherheitsvorkehrungen zeigte sich Lanz völlig baff: "Wow!", lautete seine Reaktion.