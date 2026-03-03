"Der totale Fatalismus?": Was Gast erzählt, sorgt bei Markus Lanz für Bestürzung

Hamburg - Sonderschicht für Markus Lanz (56)! Angesichts der heftigen Eskalation im Nahen Osten kam der Moderator bereits am Montagabend mit seinen Gästen zusammen. Dabei besonders im Fokus: der Iran und seine Einwohner.

Markus Lanz (56) befragte am Montagabend in seiner Sondersendung die Iran-Expertin Diba Mirzaei. © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

So wollte Lanz von der geladenen Forscherin Diba Mirzaei erfahren, wie die Menschen mit dem "Dilemma" umgehen, dass die Führung einerseits Tausende Demonstranten vor ein paar Wochen hat niederschießen lassen und andererseits das Land vom Westen als Spielball genutzt wird.

Dazu erklärte die gebürtige Iranerin: "Was ich viel gehört habe: 'Wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass sich niemand für uns interessiert, aber wir werden gerade von diesem Regime abgeschlachtet' - und das ist ein O-Ton: 'Dann sollen die uns jetzt abschlachten. Also schlimmer kann's ja nicht werden. Wir werden sowieso nur umgebracht.'"

Bestürzt reagierte der Gastgeber auf diese Schilderung mit einem "Wahnsinn!" und schob als Schlussfolgerung hinterher: "Das heißt, der totale Fatalismus?"