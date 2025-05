"Müssen Redezeit stoppen": Als sich Sprach-Analystin benachteiligt fühlt, reagiert Lanz sofort

Hamburg - Was darf man heutzutage überhaupt noch sagen? Dieser Frage wollte Markus Lanz (56) in seiner Sendung vom Mittwochabend zum Thema "Cancel Culture" nachgehen. Unter den Gästen wurde dabei kontrovers gestritten.

Die Kommunikations-Expertin zweifelt daher an der Aussagekraft der erhobenen Zahlen. Vielmehr müsse analysiert werden, wer die Macht darüber haben möchte, die Bevölkerung so ablenken zu wollen, dass der Eindruck entsteht, man könne seine Meinung nicht mehr frei äußern.

Angesprochen darauf erklärte die geladene Neurowissenschaftlerin Maren Urner (41) sehr ausführlich zur Einordnung: "Was hier abgefragt wird, ist ein Gefühl. Und woher kommen unsere Gefühle? Aus unserer Umgebung! Und die ist massiv beeinflusst von den Informationen, die wir konsumieren, also in unser Hirn hineinlassen."

Die Sprach-Expertin sah sich bei der Redezeit im Nachteil und machte daher einen Vorschlag, den Markus Lanz (56) jedoch sofort ablehnte. © ZDF/Markus Hertrich (2)

Palmer legte im weiteren Verlauf der Sendung mit seiner Argumentation nach: "Die Meinungsfreiheits-Problematik existiert auf der Straße in Deutschland", stellte er klar.

"Die These, dass es eine Weltverschwörung gibt, die ablenken will, ist doch absurd", feuerte das Stadtoberhaupt aufgebracht in Richtung der Wissenschaftlerin, die umgehend erwiderte: "Es gibt keine Verschwörung!"

Lanz wollte es genauer wissen und fragte sicherheitshalber noch mal nach: "Werden wir abgelenkt oder sind wir abgelenkt? Das ist ein kleiner Unterschied." Darauf erklärte Urner: "Wir sind abgelenkt. Es gibt nicht eine Person, die irgendwo sitzt und irgendwas orchestriert."

Als die Hochschullehrerin gerade für ihre weiteren Ausführungen wieder in den Redeschwall kam und in die Geschichte eintauchte, wollte Lanz unterbrechen, was der 41-Jährigen jedoch überhaupt nicht passte. "Moment!", ergriff sie wieder das Wort. "Sonst müssen wir anfangen, die Redezeit zu stoppen", so ihr Vorschlag.

Prompt reagierte der Moderator: "Nein, das wollen wir nicht! Ich habe ja auch gar keine Stoppuhr", schob Lanz witzelnd hinterher und ließ Urner dennoch ihren Punkt zu Ende bringen.