"Erklär-Bär" für AfD: Frauke Petry hätte bei Markus Lanz lieber über wichtige Probleme gesprochen

Frauke Petry (49) schlüpfte in der Talkshow "Markus Lanz" in die Rolle des "Erklär-Bären". © ZDF/Markus Hertrich

Als einzige Frau in der Runde wollte die gebürtige Dresdnerin viel lieber über die "Probleme im Land" reden, doch was Lanz am Donnerstagabend mehr interessierte, war ihre Einschätzung über die heutige AfD - jener Partei, die Petry bis zu ihrem Austritt 2017 als Bundesvorsitzende angeführt hatte.

Direkt zu Beginn der Sendung stellte Petry klar: "Ich habe das Gefühl, immer wieder den Erklär-Bären für die AfD spielen zu sollen." Das funktioniere jedoch nicht, weil sich die Partei inzwischen "massiv" verändert habe.

Ungeachtet dessen musste sie diese Rolle dennoch übernehmen - was ihr letztlich auch überraschend gut gelingen sollte.

Die 49-Jährige stach nicht nur allein deshalb aus der ansonsten blassen Diskussionsrunde heraus, weil sich ihr Dress farblich von dem schwarzen Meer an männlichen Anzugträgern abhob. Vielmehr schaffte es Petry, ihre frühere Partei sachlich zu zerpflücken, ohne zuschauende AfD-Anhänger zur Weißglut zu treiben.

Grundsätzlich sei der "menschliche Umgang" mit der AfD falsch, erklärte Petry in Bezug auf die jüngste Wahl der Bundestagsvizepräsidenten, bei der ein AfD-Kandidat mal wieder kläglich gescheitert war. Ihn nicht zu wählen, sei demokratisch gesehen zwar vollkommen legitim, doch es entsende eine fatale Botschaft an die Wähler.

"Die politische Botschaft, die hängen bleibt, ist: Man redet nicht miteinander." Doch genau darum gehe es doch, so Petry weiter: "Wir leben am Ende alle in einem Land, in einer Gesellschaft."