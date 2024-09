Freigelassener Kreml-Kritiker spricht Klartext bei "Markus Lanz": "Auf Befehl von Putin ermordet!"

Hamburg - Es war der größte Gefangenenaustausch zwischen dem Westen und Russland seit Ende des Kalten Krieges: Am 1. August haben gleich mehrere Staaten insgesamt 26 Inhaftierte freigelassen - darunter auch Kreml-Kritiker Vladimir Kara-Murza (42). Er berichtete am Donnerstagabend im Gespräch mit Markus Lanz (55) von seinen Erlebnissen.

Am Donnerstagabend sprach Markus Lanz (55, l.) unter anderem mit dem zugeschalteten Kreml-Kritiker Vladimir Kara-Murza (42). © ZDF/Cornelia Lehmann

Kara-Murza ist britisch-russischer Historiker und einer der bekanntesten Putin-Gegner. Er stand lange Zeit an der Seite von Alexei Nawalny (†47), überlebte zwei Gift-Anschläge. Wegen angeblichen Hochverrats wurde er 2023 zu insgesamt 25 Jahren Lagerhaft verurteilt.

Über die Zeit der bislang abgesessenen Strafe und die unerwartete Freilassung hat der 42-Jährige nun im ZDF gesprochen.

"Es fühlt sich immer noch wie im Film an. Vor fünf Wochen war ich mir noch ganz sicher, dass ich in dem sibirischen Gefängnis sterben würde", sagte er bei Lanz in einer Videoschalte.

Er hätte erst kurz vorher erfahren, dass ein Austausch stattfinden würde. "Die Beamten kamen in meine Zelle hinein und haben gesagt: 'Es geht los. Zehn Minuten hast du!' Und mir klar, ich würde wahrscheinlich umgebracht werden. Stattdessen ging es nach Moskau ins berühmt-berüchtigte KGB-Gefängnis in Einzelhaft bis zum Austausch am 1. August", erzählt Kara-Murza.