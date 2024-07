Eskalation bei "Markus Lanz": Gast ist erschüttert und will Sendung verlassen!

Hamburg - Die Zahl antisemitischer Vorfälle ist in Deutschland massiv gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 4782 Meldungen registriert. Das entspricht einem Anstieg von fast 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Um die besorgniserregende Entwicklung ging es auch Markus Lanz (55) in seiner Sendung vom Donnerstagabend. Dabei gab es kurz vor dem Schluss einen Eklat!

Am Donnerstagabend diskutierte Markus Lanz (55, v.l.) mit Schauspielerin Adriana Altaras (64), Historiker Michael Wolffsohn (77), Autorin Deborah Feldman (37) und Jurist Michael Fürst (77). © ZDF/Cornelia Lehmann

Zu Gast hatte der ZDF-Moderator vier Juden - darunter Schriftstellerin Deborah Feldman (37) und Historiker Michael Wolffsohn (77). Zwischen beiden entbrannte ein heftiger Streit.

Im Gesprächsverlauf äußerte die 37-Jährige zunächst den Vorwurf, dass es seitens der Ordnungshüter eine Gewalt gegen Juden geben würde.

"Ich sehe in den sozialen Medien regelmäßig, wie Juden, die sich an Demos beteiligen (...), von der Polizei brutal verhaftet werden - mit Kippa, mit Davidstern", so Feldman. "Inzwischen kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich einen Polizisten sehe."

Dem entgegnet Wolffsohn: "Ihre Schlussfolgerung ist also, dass wir in einem Polizei-Staat leben." - Darauf die Autorin: "Nein, ich sage nur, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die mir Angst vor der Polizei eingejagt haben."