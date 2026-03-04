 1.693

"Ist nicht Ihr Ernst?": Was Bundeswehr-Offizier berichtet, überrumpelt Markus Lanz

Offizier Marcel Bohnert erzählte in der Sendung von Markus Lanz vom Afghanistan-Krieg. Dabei kam er auf einen ärgerlichen Vorfall zu sprechen.

Von Maximilian Schiffhorst

Hamburg - Schwerpunkt bei Markus Lanz (56)! Der Moderator widmet sich in dieser Woche den Themen Verteidigung, Wehrdienst und Krieg. Dafür kam er am Dienstagabend unter anderem mit dem Offizier Marcel Bohnert (47) ins Gespräch.

Was Offizier Marcel Bohnert (47, r.) über einen administrativen Vorfall im Umgang mit dem Tod eines Bundeswehr-Soldaten berichtete, hätte Markus Lanz (56) nicht erwartet.  © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

Der Gast erzählte von einem bürokratischen Ärgernis aus dem Jahr 2010, das ihm bis heute in Erinnerung geblieben ist. Damals tobten schwere Gefechte der Bundeswehr in Afghanistan.

"Ich habe in meiner Einsatzvorbereitung einen Bericht von einer Mutter, einer Hinterbliebenen, gelesen, die eine Rechnung für die Bundesdienstflagge bekommen hat, die auf dem Sarg ihres Sohnes lag und im Verwaltungsvorgang an ihre Adresse ging", berichtet Bohnert.

Völlig perplex entgegnete Lanz auf diese Schilderung: "Ist nicht Ihr Ernst?"

Der Chef einer damaligen Kampfeinheit im Kundus führte weiter aus: "Diese heftigen Erfahrungen braucht es erstmal, um politisch aufzuwecken, um auch innerhalb der Bundeswehr aufzuwecken. [...]"

Alle Aussagen und Eindrücke der kompletten, rund 75-minütigen Folge können in der ZDF-Mediathek auf Abruf angesehen werden.

