Jung-Politiker teilt bei "Markus Lanz" aus: "Schmarotzer!"

Markus Lanz (54) diskutierte am Mittwochabend mit Johannes Winkel (32) von der Jungen Union und Philipp Türmer (28, r.) von den Jusos. © ZDF/Markus Hertrich

Zu Beginn wollte Lanz vom CDU-Mann wissen: "Was hat Sie zuletzt mehr überrascht, Merz' Balzverhalten in Richtung Grüne oder die Liebesbekundungen von Linnemann gegenüber einer abstiegsbedrohten FDP?"

Dem entgegnete Winkel: "Ich finde es gut, dass die Debatte Schwarz-Grün vorbei ist." - "Was heißt vorbei?", wirft Lanz dazwischen. "Es ist vorbei, weil die Grünen müssen in der Realität ankommen."

Verwirrt hakte der ZDF-Moderator nach: "Also Friedrich Merz will nicht mehr mit den Grünen koalieren?" Darauf antwortete der 32-Jährige: "Er hat gesagt, die Grünen sind momentan nicht regierungsfähig. So habe ich ihn am Sonntag verstanden (...) und da stimme ich ihm natürlich zu."

Lanz wandte sich dem Juso-Vorsitzenden zu und fragte: "Nehmen Sie ihm das ab?" - Darauf Türmer: "Ich habe den Eindruck, dass da einfach gigantischer Klärungsbedarf innerhalb der Union besteht. Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass die CDU gar nicht in die Position kommt, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem sie jetzt regiert."