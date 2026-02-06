 999

Lanz fassungslos angesichts dieser Haushalts-Prognose: "2029? Das ist quasi übermorgen!"

Vorstöße aus den Reihen der CDU sorgten zuletzt für erhitzte Gemüter unter den Bundesbürgern.

Von Jan-Gerrit Vahl

Hamburg - Vorstöße aus den Reihen der CDU sorgten zuletzt für erhitzte Gemüter unter den Bundesbürgern. Den Auftakt macht der Bundeskanzler mit seinem Vorwurf, dass die Deutschen zu oft krank seien. Es folgten die Debatte um die Einschränkung des Rechts auf Teilzeit, sowie zuletzt die Forderung des CDU-nahen "Wirtschaftsrats", Zahnarztkosten nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen zu lassen. Auch bei "Markus Lanz" schlug die Debatte um den Sozialstaat und die prekäre Haushaltslage hohe Wellen.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm (54) ist Teil Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und warnt vor einer drastischen Verschlechterung der Haushaltslage ab 2029.  © PR/ZDF/Markus Hertrich

"Ist das eine wichtige Debatte?", fragte der ZDF-Gastgeber die Wirtschaftsweise Veronika Grimm (54).

"Es ist ein kleiner Teil, in dem Papier des CDU-Wirtschaftsrates stehen noch 25 weitere", sagte die Wirtschaftsexpertin. "Es braucht sehr, sehr viele Maßnahmen, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die sind schmerzhaft."

Laut der 54-Jährigen bleibe aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage keine Zeit, um einzelne Maßnahmen zu diskutieren.

Schließlich sei bereits 2029 der Punkt erreicht, an dem die Kosten für Sozialausgaben, Verteidigung und Zinstilgung die Steuereinnahmen des Bundes "auffressen" würden. "Der ganze Rest, ungefähr 30 Prozent, müssen dann über Schulden finanziert werden", so Grimm weiter. "Und das Drama ist ja eigentlich, dass die Sozialausgaben, etwa durch die Beschlüsse der Bundesregierung zur Rente, weiter ansteigen werden. […] Wir müssen etwas tun."

Dirk Wiese bei "Markus Lanz": Teile diese Einschätzung nicht

SPD-Politiker Dirk Wiese (42) teilt diesen "Pessimismus" nicht.
SPD-Politiker Dirk Wiese (42) teilt diesen "Pessimismus" nicht.  © PR/ZDF/Markus Hertrich

"Ich will nochmal auf diese irre Zahl hinaus: 2029, das ist quasi übermorgen?", hakte der ZDF-Talkmaster nach. "Herr Wiese, was macht diese Zahl mit Ihnen?"

Der SPD-Politiker und erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, widersprach der vorangegangenen Darstellung jedoch: "Das macht mir keine Angst, weil die mittelfristige Finanzplanung, die wir aktuell aufstellen, nicht diesen Pessimismus teilt."

Die Wirtschaftsweise wies diese Unterstellung jedoch scharf zurück und grätschte dazwischen: "Das ist genau die Finanzplanung des Bundes, die ich hier referiert habe."

Die komplette Folge "Markus Lanz" seht Ihr jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.

