Lanz fassungslos angesichts dieser Haushalts-Prognose: "2029? Das ist quasi übermorgen!"

Hamburg - Vorstöße aus den Reihen der CDU sorgten zuletzt für erhitzte Gemüter unter den Bundesbürgern. Den Auftakt macht der Bundeskanzler mit seinem Vorwurf, dass die Deutschen zu oft krank seien. Es folgten die Debatte um die Einschränkung des Rechts auf Teilzeit , sowie zuletzt die Forderung des CDU-nahen "Wirtschaftsrats", Zahnarztkosten nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen zu lassen. Auch bei " Markus Lanz " schlug die Debatte um den Sozialstaat und die prekäre Haushaltslage hohe Wellen.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm (54) ist Teil Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und warnt vor einer drastischen Verschlechterung der Haushaltslage ab 2029. © PR/ZDF/Markus Hertrich

"Ist das eine wichtige Debatte?", fragte der ZDF-Gastgeber die Wirtschaftsweise Veronika Grimm (54).

"Es ist ein kleiner Teil, in dem Papier des CDU-Wirtschaftsrates stehen noch 25 weitere", sagte die Wirtschaftsexpertin. "Es braucht sehr, sehr viele Maßnahmen, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die sind schmerzhaft."

Laut der 54-Jährigen bleibe aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage keine Zeit, um einzelne Maßnahmen zu diskutieren.

Schließlich sei bereits 2029 der Punkt erreicht, an dem die Kosten für Sozialausgaben, Verteidigung und Zinstilgung die Steuereinnahmen des Bundes "auffressen" würden. "Der ganze Rest, ungefähr 30 Prozent, müssen dann über Schulden finanziert werden", so Grimm weiter. "Und das Drama ist ja eigentlich, dass die Sozialausgaben, etwa durch die Beschlüsse der Bundesregierung zur Rente, weiter ansteigen werden. […] Wir müssen etwas tun."