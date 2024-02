Markus Lanz attackiert Grünen-Politiker: "Völlig weltfremd!"

Hamburg/Berlin - Die Flüchtlingspolitik in Deutschland sorgt immer wieder für Streit - so etwa in den Landkreisen oder im Bundestag. Auch im ZDF entbrannte am Donnerstagabend eine hitzige Debatte. Markus Lanz (54) lieferte sich mit dem Grünen-Politiker und Bürgermeister von Hannover, Belit Onay (43), einen verbalen Schlagabtausch über die Bezahlkarte für Asylbewerber.