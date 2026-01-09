Markus Lanz fällt seinem Gast ins Wort und kassiert knallharten Vorwurf

Hamburg - Konfrontation im ZDF: Am Donnerstagabend hat Markus Lanz (56) seinen Gast Philipp Amthor (33, CDU ) wegen der auf Bundesebene fehlenden Umsetzung von Reformen zur Rede gestellt. Dabei kochte die Stimmung hoch.

Am Donnerstagabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit Philipp Amthor (33, CDU), dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. © ZDF/Cornelia Lehmann

"Wo würden Sie stehen, wenn Sie Ihre Versprechen mal halten würden?", wollte Lanz von Amthor angesichts der ernüchternden Wahlumfragen wissen, die in seinem Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern zuletzt gerade einmal 13 Prozent für die CDU prognostizierten.

Darauf der Bundestagsabgeordnete: "Das ist die richtige Frage. Wir halten die [Versprechen] auch."

Lanz hakte sofort nach: "Welche?", forderte er konkrete Beispiele, woraufhin Amthor sagte: "Wir haben gerade drüber gesprochen und den Punkt habe ich sehr deutlich gemacht und da stehe ich auch dazu, dass ..." Der Moderator unterbrach offenbar in der Befürchtung, wieder eine schwammige Antwort zu erhalten, und warf mit dem "Herbst der Reformen" sowie der Schuldenbremse lieber zwei Negativ-Beispiele ein.

Dies passte dem Politiker gar nicht: "Herr Lanz, das ist doch jetzt billig", lautete der knallharte Vorwurf des 33-Jährigen, woraufhin Lanz umgehend erwiderte: "Was ist daran billig?"