Markus Lanz fordert Klartext von CDU-Mann: "Ist der Kanzler damit der Lüge überführt?"

Hamburg/Berlin - Die "Taurus"-Abhöraffäre in Deutschland sorgte für Aufsehen und Empörung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) gab vier Tage später einen "Anwendungsfehler" zu. In seiner Sendung am Dienstagabend wollte Markus Lanz (54) vom CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (60) wissen, wie die Opposition zu dem neuerlichen Vorfall steht.