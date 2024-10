Markus Lanz glaubt an Wiederwahl von Kanzler Scholz: "Ist ein Taktiker der Macht"

ZDF-Talkmaster Markus Lanz (55) glaubt an eine erneute Kanzlerschaft von Olaf Scholz (66/SPD). © Georg Wendt/dpa

Aktuell steht Scholz in der Kritik, kaum jemand traut ihm eine Wiederwahl im kommenden Jahr zu. Einer ist sich da aber nicht so sicher: Markus Lanz. "Ich traue mich nicht, das zu sagen", erklärte er im Politik-Podcast "Lanz & Precht". "Olaf Scholz ist ein Taktiker der Macht."

Sein Partner, der Schriftsteller Richard David Precht (59), nahm hingegen kein Blatt vor den Mund und ächzte gegen den Kanzler. Er war sich sicher, dass Scholz nur aufgrund der Schwäche der anderen Kandidaten die Wahl 2021 für sich entscheiden konnte. "Er wird sich nicht mehr lange halten", war er sich zudem sicher.

Aus seiner Sicht merke man Scholz an, dass dieser schon gar keinen Spaß an seinem Job habe. Doch Lanz konterte: "Olaf Scholz wollte unbedingt Kanzler werden. Er war fest davon überzeugt, dass er der absolut richtige Mann ist", so der ZDF-Talkmaster. "Ich denke, dass er das immer noch glaubt."

Auffällig war, dass Lanz in der Diskussion mit seinem Gegenüber Scholz immer wieder verteidigte, auch wenn er keinen Hehl daraus machte, dass er bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 gerne Grünen-Politiker Robert Habeck (55) als Gewinner gesehen hätte.