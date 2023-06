"Markus Lanz": Peter Altmaier kritisiert indirekt CDU-Boss Merz

Hamburg - Unerwartete Unterstützung für Robert Habeck (53, Grüne) von seinem Vorgänger als Bundeswirtschaftsminister: In der gleichnamigen ZDF-Talkshow von Markus Lanz (54) ging es am Dienstagabend erneut um die Klimapolitik . Dabei kritisierte Peter Altmaier (64, CDU) auch indirekt seinen Parteichef.

Cem Özdemir (57, Grüne), Ernährungs- und Landwirtschaftsminister, und Altmaier kennen sich bereits seit Jahrzehnten und pflegen einen freundlichen Umgang. © Markus Hertrich/ZDF

Zustimmung von Özdemir, doch "das jetzt ist nicht ganz die Position, die die Opposition im Bundestag gerade vertritt". "Was Herr Altmaier gerade vorgetragen hat, ist so ungefähr die Position von Luisa Neubauer letzte Woche hier in der Sendung", witzelte Lanz. Treffer. Denn die CDU kritisiert vehement das Gebäudeenergiegesetz, das das langfristige Aus von Öl- und Gasheizungen besiegeln soll.

"Man kann jedes Gesetz der Ampel hinterfragen und diskutieren", antworte Altmaier und fügte hinzu: "aber eines will ich deutlich machen, man muss den politischen Gegner immer in seiner Würde respektieren". Dass vom rechten Rand mit Unterstützung der AfD die persönliche Integrität des Wirtschaftsministers infrage gestellt werde, dürfe man als Demokraten gemeinsam nicht zulassen.

Die CDU müsse sich bei der Debatte dennoch fragen: "Wenn wir das ablehnen, was Herr Habeck vorgelegt hat, wie wollen wir stattdessen die Klimaziele erreichen?" Man könne alles zurückweisen, aber man müsse dann andere Maßnahmen vorschlagen. Indirekte Kritik an Friedrich Merz (67). Auch als Altmaier direkt auf seinen Partei-Boss angesprochen wurde, wich er aus.

Die ganze Sendung "Markus Lanz" vom 6. Juni 2023 gibt es in der ZDFmediathek zu sehen.