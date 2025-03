Markus Lanz stellt CDU-Mann zur Rede: "Braucht Deutschland eine Atombombe?"

Hamburg/Berlin - Die Kriegsgefahr in Europa wächst: Sowohl das Infragestellen der Nato-Beistandsverpflichtung durch US-Präsident Donald Trump (78) als auch Russlands Angriff auf die Ukraine haben zusätzliche Unsicherheiten hervorgerufen. Wie also kann sich Deutschland besser schützen? Dies wollte Markus Lanz (55) am Mittwochabend mit Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter (61, CDU) klären.