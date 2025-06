Markus Lanz will schockierendes Video mehrmals sehen: "Können wir das nochmal zeigen?"

Markus Lanz (56) rückte am Dienstagabend einen heftigen Vorfall aus Los Angeles in den Mittelpunkt. © ZDF/Markus Hertrich

Es dokumentiert, wie die australische Journalistin Lauren Tomasi während ihrer Live-Schalte plötzlich von einem Gummigeschoss getroffen wurde. Sie schrie lauthals auf, griff sich ans Bein und brachte sich in Sicherheit.

"Wenn man diese Szene sieht, dann sieht es zumindest für mich so aus, als hätte dieser Polizist absichtlich auf eine Reporterin geschossen, auf jemanden, der ganz klar als Journalistin in dem Fall zu erkennen war. Was ist der Hintergrund zu dieser Geschichte?", wollte Lanz im Anschluss an den gezeigten Clip wissen.

Dazu erklärte der zugeschaltete ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen (58) aus Washington: "Es ist eine Situation, die sehr unübersichtlich ist. Wir wissen nicht, ob der Polizeibeamte einfach nicht erkannt hat, dass es eine Reporterin war und irgendeine Bedrohung im Augenwinkel wahrgenommen hat. Das muss sicher geprüft werden."

Theveßen gab jedoch zu Bedenken, dass das Gummigeschoss aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Genau dieser Punkt sorgte auch bei Lanz für Skepsis: "Vielleicht können wir das nochmal zeigen, um mal den Kontext zu verstehen?", fragte er. Die Regie spielte die Sequenz daraufhin erneut ein.