"Mauermörder" und "Menschenfeinde" bei Markus Lanz: Ist Beatrix von Storch eine Informantin?

Hamburg - Am Mittwochabend saßen in der ZDF-Runde zwei Politikerinnen nebeneinander, die nach Aussage von Markus Lanz (56) "unterschiedlicher nicht sein könnten". Bereits nach wenigen Sekunden wurde deutlich, was der Moderator damit meinte.

Moderator Markus Lanz (56, v.l.n.r.) debattierte am Mittwochabend mit der Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner (36) und AfD-Politikerin Beatrix von Storch (54). © ZDF/Cornelia Lehmann

Die Fehde zwischen Beatrix von Storch (54, AfD) und Ines Schwerdtner (36, Linke) begann bereits vor Beginn der Talkshow, denn einen Handschlag zwischen AfD- und Linken-Politikerin habe es zur Begrüßung schon mal nicht gegeben.

Von Storch erklärte: "Ich habe gegrüßt, ich habe aber keinen Gruß zurückerhalten und habe deshalb auch nicht zum x-ten Mal die Hand gereicht, weil ich weiß, dass sie mir die nicht reicht." Schwerdtner begründet ihre Verweigerung mit der "menschenverachtenden Politik" der AfD: "Da ist bei mir die Grenze."

Obwohl die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende gut ohne Händedruck von Frau Schwerdtner leben könne, sehe sie in der ausbleibenden Gestik eine "Verweigerung des Diskurses" - einen Austausch, denn die Linken-Vorsitzende jedoch gar nicht zu suchen scheint: "Sie wollen Menschen an der Grenze erschießen, da können Sie mir doch nicht sagen, dass Sie menschenfreundliche Politik machen."

Hat da jemand "an der Grenze erschießen" gesagt? Diesen Satz nutzte von Storch als Steilvorlage, um nur wenige Augenblicke später mehrfach darauf hinzuweisen, dass die heutige Linkspartei mit der SED zu DDR-Zeiten "rechtsidentisch" sei. Mit Schwerdtner sitze neben ihr somit eine Vertreterin der "Mauermörder-Partei".

Schwerdtner konterte: "Wenn wir so auf dem Niveau anfangen würden, kann ich auch sagen: Ihr Großvater war Finanzminister unter Hitler."