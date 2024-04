Thüringens CDU-Boss Voigt kritisiert Umgang mit der AfD, dann grätscht Lanz dazwischen!

Hamburg/Erfurt - Thüringens CDU-Boss Mario Voigt steht in der Kritik! Der Grund: Der 47-Jährige steigt am 11. April mit AfD-Chef Björn Höcke (52) in den "Ring". Voigt verteidigte das TV-Duell am Dienstagabend in der Talksendung "Markus Lanz" (55) im ZDF und machte auf eine "Schwierigkeit" aufmerksam.