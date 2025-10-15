Was CDU-Mann über andere Partei sagt, kann Markus Lanz nicht fassen: "Das ist verrückt"

Hamburg - Dieser Plan sorgt für Zoff in der Regierungskoalition: Per Losverfahren wollte die Union eigentlich 18-Jährige im Falle von unzureichenden Bewerbungszahlen zur Wehrdienst-Musterung einberufen lassen. Doch der SPD-Verteidigungsminister stellte sich quer und ließ das Vorhaben platzen . Über die Misere sprach Markus Lanz (56) am Dienstagabend in seiner Sendung.

Am Dienstagabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (48). © ZDF/Cornelia Lehmann

Zu Gast hatte er dafür den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (48). Von ihm wollte der Moderator mehr über die Streitereien wissen und hakte nach: "Was ist bei Pistorius da passiert?"

Darauf sagte Linnemann: "Die Fraktionen müssen sich einig werden und offenkundig hat die SPD-Fraktion ihren Minister zu wenig mitgenommen." Dies sei ein Fehler gewesen, der nun "geheilt" werden müsse, betonte der Politiker.

"Das ist verrückt!", zeigte sich Lanz angesichts der neuerlichen Schuldzuweisung fassungslos. Er erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass auch der CDU in der aktuellen Legislatur bereits ein Fehler an anderer Stelle passiert sei.

"Brosius-Gersdorf", warf der Moderator nur als Stichwort ein, woraufhin Linnemann zugeben musste: "Bei den Richterwahlen haben wir einen Fehler gemacht, einen richtig großen Fehler." Er gab jedoch zu bedenken: "Diesen Fehler haben wir nicht nur eingestanden, sondern wir haben ihn wieder wettgemacht."