GroKo-Krach um Losverfahren: Darum ist die Wehrpflicht-Reform geplatzt

Berlin - Krawall im Bundestag! Bis Dienstagabend hieß es noch, dass neue Soldaten für die Bundeswehr mittels Losverfahren ausgewählt werden sollen. Doch bei dem finalen Termin kommt es plötzlich zu einer Wendung. An der Front: Verteidigungsminister Boris Pistorius ( 65, SPD).

Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) sieht die Gefahr, dass das neue Auswahlverfahren willkürlich und somit verfassungswidrig sein könnte. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Laut Insider-Informationen der BILD sollte gegen 17.30 Uhr ein Treffen der Regierungsparteien stattfinden, bei welchem sich Union und SPD auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zur geplanten Wehrpflicht-Reform einigen.

Angedacht war, dass alle 18-Jährigen ab dem kommenden Jahr einen Fragebogen zugeschickt bekommen, welchen die jungen Männer auch zwangsläufig zurückschicken müssen. Sollten sich durch diese "Umfrage" nicht genügend Freiwillige finden, werden alle Namen in einen Lostopf geworfen. Wer gezogen wird, muss zur Musterung. Sollte es auch danach noch einen Mangel an Soldaten geben, wird noch einmal gezogen. Dieses Mal müssen die "Gewinner" einen sechsmonatigen Wehrdienst, oder einen Alternativdienst ableisten.

Doch wie ein CDU-Mann gegenüber BILD verriet, platzte der Deal in letzter Sekunde. Der Schuldige: Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der Insider beschrieb diesen Rückzug des Abgeordneten als "Blutgrätsche von Pistorius gegen die SPD-Fraktionsführung".

Laut der "Süddeutschen" hält Pistorius weiterhin an seiner Idee der Wehrpflicht-Reform fest. Er möchte präventiv alle jungen Männer eines Jahrgangs zur Musterung schicken und nicht erst auf eine Ziehung aus dem Lostopf warten.