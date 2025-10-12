"Sind überfallen und ausgeraubt worden": Markus Lanz offenbart schockierendes Erlebnis

Hamburg - Es kam plötzlich und unerwartet: Am Mittwochabend hat Markus Lanz (56) in seiner ZDF-Talkshow ein schockierendes Erlebnis offenbart.

Markus Lanz (56) hat am Mittwochabend eine heftige Erfahrung mit seinen Gästen geteilt. © ZDF/Markus Hertrich

Die Sendung stand ganz im Zeichen des Machtkampfes zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und den demokratisch regierten Bundesstaaten beziehungsweise Großstädten. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und erschreckender Gewalt - zuletzt etwa in Illinois.

Dabei erzählte der Moderator beiläufig eine "richtig harte Geschichte" von einer USA-Reise, wie er selbst in der Gesprächsrunde sagte. "Wir sind vor ein paar Jahren in San Francisco am hellichten Tag beim Mittagessen überfallen und ausgeraubt worden. Daran ist man nicht so direkt gewöhnt als sensibler Europäer", musste sich Lanz eingestehen.

Er berichtete zudem von zehntausenden Obdachlosen und Drogenabhängigen, die in der kalifornischen Metropole fast in Sichtweite zur Wohnung von Nancy Pelosi (85), eine der mächtigsten Frauen der USA, leben würden.

"Dann höre ich auf der anderen Seite immer, es gibt in San Francisco und anderen Großstädten kein Problem. Ich hab da ein Störgefühl. Das passt nicht zu dem, was ich selber gesehen und erlebt habe", so Lanz.

Die anwesende USA-Korrespondentin des Handelsblattes, Annett Meiritz (43), führte diesen Umstand auf fehlenden Umsetzungswillen zurück. In Washington hätte erst Trump mit der Nationalgarde drohen müssen, bevor die Bürgermeisterin versucht hätte, der Obdachlosigkeit Herr zu werden.