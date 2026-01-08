Was Kanzler Merz zur Ukraine sagt, lässt Markus Lanz aufhorchen: "Habe kurz die Luft angehalten"

Hamburg - In der Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine zeichnen sich erste Details ab. Am Dienstag kam die "Koalition der Willigen" in Paris zusammen. Was Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) danach in einem Statement verkündete, sorgte am Mittwochabend bei Markus Lanz (56) für Gesprächsstoff.

Markus Lanz (56) thematisierte am Mittwochabend die Stellungnahme des deutschen Bundeskanzlers zu den Ukraine-Beratungen in Paris. (Archivbild) © ZDF/Markus Hertrich

So war während der Sendung eine kurze Videosequenz zu sehen, in der Merz erklärte, dass Deutschland für eine militärische Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine bereitstehe. "Wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus", betonte der Regierungschef.

Dazu ordnete die anwesende Journalistin Melanie Amann (47) ein, dass der Politiker mit einer solchen Aussage "die Tür für die Möglichkeit deutscher Soldaten in der Ukraine geöffnet" habe, ohne es explizit auszusprechen.

"Wenn allerdings auch Frankreich und Großbritannien dort konkret Standorte planen, dann kannst du als Deutschland natürlich nicht sagen, ich mache da nichts. Es ist auf jeden Fall eine Abkehr von früheren Positionen, die er [Merz, Anm. d. Red.] hatte", gibt Amann zu bedenken.

Genau dieser angesprochene Kurswechsel ließ auch Markus Lanz überrascht aufhorchen. "Ich habe kurz die Luft angehalten, als ich das gehört habe", musste der ZDF-Moderator gestehen.