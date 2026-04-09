Martin Angelo teilt gegen Reality-Kollegen aus: "Das kann sonst ganz böse enden!"

Hamburg - Nun hat Martin Angelo (32) wirklich genug! Nach seiner Teilnahme an einem Event ließ der Reality-Star Dampf ab und konnte nicht fassen, wie manche seiner Reality-Kollegen ticken.

Martin Angelo (32) kann nicht fassen, wie sich manche Reality-Stars aufführen. © Screenshot/Instagram/martin.angelo

Der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer war am Mittwochabend auf der Premiere des Formats "Kampf der Realitystars" (KDRS) und schwärmte von der Location und der Mühe, die sich die Produktion für das Event gegeben habe.

Für seine TV-Kollegen vor Ort hatte der 32-Jährige in seiner Instagram-Story allerdings nicht so freundliche Worte übrig.

"Also was ich da gestern alles mitbekommen habe, da denke ich mir immer so, bin ich froh, dass ich ein gesundes und stabiles Umfeld um mich herum habe", sagte der frühere "KDRS"-Kandidat.

Er würde zwar nicht alle in einen Topf werfen wollen, aber prozentual gesehen, habe Angelo sich auf dem Event immer wieder gedacht: "Ich hoffe, ihr habt jemanden, der irgendwie für euch da ist, weil das kann sonst ganz böse enden!"

Für Angelo selbst sei das ganze auf jeden Fall eine traurige Angelegenheit.