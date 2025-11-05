Martin Rütter privat wie nie: So schonungslos rechnet er mit eigenen Eltern ab

Köln - Viel gibt Martin Rütter (55) über sein Privatleben nicht preis. Umso überraschender ist es, wie schonungslos der Hundetrainer jetzt mit seinen eigenen Eltern abrechnete.

Martin Rütter (55) blickt auf eine schwierige Kindheit im Ruhrgebiet zurück. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Seit 2008 steht der 55-Jährige für verschiedene Fellnasen-Formate bei VOX und RTL vor der Kamera und sorgt dabei stets für Top-Quoten. Mit seinem humorvollen Bühnenprogramm füllte er zudem die größten Hallen des Landes.

Doch abseits des tierischen Ulks gibt es auch ein ganz dunkles Kapitel in Rütters Leben: seine Kindheit. Im Podcast "Edeltalk" verrät Rütter nun erschütternde Details dazu. "Meine Eltern waren als Eltern nicht geeignet!", stellt er brutal ehrlich klar.

Anschließend führt er seinen Vorwurf weiter aus: "Mein Vater ist Vater geworden, da war der 18, 19, und meine Mutter war 24. Und in der Generation hieß es: 'Da kommt jetzt ein Ring auf den Finger und ab die Fahrt.' Das heißt, die beiden haben sich nicht geliebt."

Seine Mutter und sein Vater seien mit ihm und seiner sechs Jahre älteren Schwester völlig "überfordert" gewesen. Auch Regeln habe es zu Hause nicht gegeben. "Meine Eltern haben darauf einfach nicht geachtet, die waren mit sich beschäftigt", so Rütter.