Massen-Chaos in Frankfurter Innenstadt: Irre Aktion von Rapper und Modeschöpfer!

Frankfurt am Main - Sie bewegen mit ihrer Musik und Mode die Massen! Rapper Reezy (28) und Designer Achraf (27) sorgten mit einer besonderen Geschenk-Aktion für Chaos in der Frankfurter Innenstadt.

Per Instagram wurde anschließend der Treffpunkt im Bahnhofsviertel verkündet, an dem es dann etwa 2000 Artikel wie handsignierte CDs oder Kleidungsstücke geben sollte.

Im Rahmen einer Geschenk-Aktion riefen der erfolgreiche Frankfurter Rapper Reezy sowie der ebenfalls aus Frankfurt stammende Modeschöpfer Achraf Ait Bouzalim (Streetwear-Label 6PM) ihre Fans dazu auf, um 18 Uhr vor die McDonald's Filiale an der Hauptwache zu kommen. Dann werde dort die genaue Location verkündet, an der die kostenlosen Giveaways verteilt werden.

Gerade für die ältere Generation der Mainmetropolen-Anwohner stellte sich diese Frage am gestrigen Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr. Und diesbezüglich kann an dieser Stelle Abhilfe geschafft werden.

Plötzlich rannten mehrere Hundert Jugendliche in Richtung Frankfurt-Hauptwache. Doch was war hier eigentlich los?

Riesiger Ansturm: Hunderte Jugendliche wollten sich die kostenlosen Giveaways ihrer Idole nicht entgehen lassen. © Instagram/Screenshot/reezysupreem

Weil sich die gewaltige Menschenmasse in der Folge zu Fuß oder per E-Scooter auf den Weg quer durch die Stadt hin zur Neckarstraße machte, kam es an mehreren Stellen zu kurzzeitigen Verkehrsverzögerungen.

Vor Ort warfen Reezy und Achraf aus ihren Autos die Präsente schließlich in die Menge. Darunter befanden sich sogar gebrannte Tonträger des noch unveröffentlichten Albums des Musikkünstlers aus der Nordweststadt.

Insgesamt verlief die Aktion zur Freude aller überaus friedlich. Auch die Polizei blieb entspannt und musste sich lediglich um die Umleitung des Verkehrs kümmern.

Rund zwei Stunden nach der ganzen Aufregung waren immer noch circa 300 Teenager in besagtem Bereich unterwegs. Kurz darauf löste sich die Menge aber immer mehr auf.